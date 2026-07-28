לקראת הפגישה: טראמפ מכה בנתניהו - "למה להכריז לעולם?"

"בסיוע מדינות זרות"

בפגישתם הערב, נתניהו הציג לנשיא טראמפ מודיעין חדש על התפתחויות בהר המכוש, וכן מידע כללי על פעילות הגרעין של איראן | בכירים בישראל אמרו כי בירושלים "מזהים הליך שיקום משמעותי מאוד של איראן, בסיוע מדינות זרות" | במקביל, גורמי ביטחון בישראל טוענים כי כלל לא בטוח שניתן לפגוע באתר בהפצצה מהאוויר, גם אם תיעשה באמצעות המפציצים הכבדים של ארצות הברית (חדשות)