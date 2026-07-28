סמוטריץ': "חשבתי להתפטר אחרי ה-7 באוקטובר - לא מצאתי סיבה"
שר האוצר מספר על שיקולי התפטרות חודשיים אחרי הטבח • "הטבח הנורא ביותר מאז השואה קרה במשמרת שלי" | מועצת אוקטובר: "הילדים שלנו אשמים שסמכו עליך" (פוליטי מדיני)
שר האוצר מספר על שיקולי התפטרות חודשיים אחרי הטבח • "הטבח הנורא ביותר מאז השואה קרה במשמרת שלי" | מועצת אוקטובר: "הילדים שלנו אשמים שסמכו עליך" (פוליטי מדיני)
כוחות צה"ל השתלטו על בית השייך לרופא פלסטיני, ושלו ולבני משפחתו גם אזרחות אמריקנית, והפכו את המקום למוצב צה"לי |גורמים בשגרירות ארצות הברית בירושלים הפעילו לחץ כבד על גורמי הביטחון הישראלים, וזמן קצר לאחר מכן קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מהמקום (מדיני)דניאל הרץ
בפגישתם הערב, נתניהו הציג לנשיא טראמפ מודיעין חדש על התפתחויות בהר המכוש, וכן מידע כללי על פעילות הגרעין של איראן | בכירים בישראל אמרו כי בירושלים "מזהים הליך שיקום משמעותי מאוד של איראן, בסיוע מדינות זרות" | במקביל, גורמי ביטחון בישראל טוענים כי כלל לא בטוח שניתן לפגוע באתר בהפצצה מהאוויר, גם אם תיעשה באמצעות המפציצים הכבדים של ארצות הברית (חדשות)יוסי נכטיגל
בכירי הדרג המדיני, ובהם קבוצת שרים, קיבלו מידע שלפיו טהראן מגבירה את מאמציה לפגוע בבכירים ישראלים במטרה להשיג הישג אסטרטגי | בשל כך, השב"כ הגבירו את האבטחה סביב שורה של בכירים ישראלים | בנוסף, נתניהו המריא מבסיס נבטים, ולא מנתב"ג, העיתונאים לא הורשו להצטרף לטיסת "כנף ציון", שעת ההמראה נשמרה בסוד וגם מועד הנחיתה לא פורסם מראש (צבא)דוד הכהן
לאחר הפיגוע הקשה סמוך לכפר תל, בפיקוד מרכז הוציאו מסמך חידוד נהלי תיאום טיולים ביו״ש | על פי מסמך ההנחיות החדש, ״כניסה לשטחי B וA ללא תיאום ומעטפת בטחונית מסכנת חיים, ומי שעושה זאת ללא אישור נדרש - נושא באחריות״ (צבא)ב. ניסני
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב נחל עוז. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הודיע כי האירוע בנחל עוז שבעוטף עזה הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
עם הכניסה ל־90 הימים שלפני הבחירות לכנסת, ועדת הבחירות המרכזית חידדה את חובת הדיווח של כלי התקשורת ומכוני הסקרים | החל ממחר, כל סקר בחירות שיפורסם יחויב בהעברה לוועדה בתוך 24 שעות, לצד נתונים מפורטים על אופן עריכתו | המידע יפורסם באתר ועדת הבחירות (פוליטי)קובי ישראל
אסירים בכלא קזל־חסר באיראן תפרו את שפתיהם במסגרת שביתת רעב של 16 ימים, במחאה על העלייה בהוצאות להורג (בעולם)אריה רוזן
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