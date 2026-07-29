ארה"ב וסעודיה תוקפות מטרות איראניות בעיראק בתגובה לתקיפת מתקני אנרגיה
ארה"ב וסעודיה תקפו במשותף מטרות של ארגון אלחשד א-שעבי השיעי ברחבי עיראק, בתגובה לתקיפת מתקני האנרגיה של אראמכו בסעודיה. הותקפו מחנות המיליציות במחוזות כרכוכ, נינווה, צלאח א-דין, דיאלי, בצרה ואסט. לפחות 10 מאנשי המיליציות נהרגו, רובם במחנה חטיבה 30 בנינווה. פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי התקיפות הן תגובה ליותר מ-30 תקיפות כטב"מים שבוצעו על ידי המיליציות השיעיות בהכוונת משמרות המהפכה במהלך 72 השעות האחרונות. סעודיה האשימה את המיליציות העיראקיות בתקיפות על מתקני האנרגיה שלה, למרות שהחות'ים בתימן קיבלו אחריות רשמית על התקיפות.