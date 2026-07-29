רבני העיר הורו: לא פותחים את שנת הלימודים - והמנהלים מתפטרים

בבלי

הנשיא טראמפ נשאל על תקיפת כטב"ם על מיכלית גז אמריקאית בנמל דמיאט במצרים והאם איראן קשורה לכך. טראמפ השיב: "קיבלתי תדרוך בנושא. זה פחות או יותר עוד מאותו הדבר... אנחנו נעשה סדר במצב. בינתיים, אנחנו הולכים להכות באיראנים חזק מאוד, כי עכשיו תורנו להכות בהם. הם יודעים שזה מגיע. הם מבקשים מאיתנו לא לעשות את זה". סוכנות רויטרס דיווחה כי מיכלית הגז האמריקאית נפגעה כתוצאה מכטב"ם מתאבד.