לאחר מלחמה: יהודה אבידן מונה למ"מ מנכ"ל הרבנות הראשית
השר לוין מינה את מנכ"ל המשרד לשירותי דת לתפקיד בכיר • הרבנים הראשיים בירכו את המינוי | נוהג שהיה מקובל בעבר חוזר (בארץ)
השר לוין מינה את מנכ"ל המשרד לשירותי דת לתפקיד בכיר • הרבנים הראשיים בירכו את המינוי | נוהג שהיה מקובל בעבר חוזר (בארץ)
הנשיא טראמפ נשאל על תקיפת כטב"ם על מיכלית גז אמריקאית בנמל דמיאט במצרים והאם איראן קשורה לכך. טראמפ השיב: "קיבלתי תדרוך בנושא. זה פחות או יותר עוד מאותו הדבר... אנחנו נעשה סדר במצב. בינתיים, אנחנו הולכים להכות באיראנים חזק מאוד, כי עכשיו תורנו להכות בהם. הם יודעים שזה מגיע. הם מבקשים מאיתנו לא לעשות את זה". סוכנות רויטרס דיווחה כי מיכלית הגז האמריקאית נפגעה כתוצאה מכטב"ם מתאבד.צוות בבלי
ראש המטה של איזנקוט שלח מכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה שלו | לדבריו, לא ניתן לו מענה בסוגיית האבטחה, ובשל כך אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק, כי המשטרה לא מאפשרת למאבטחים לשאת נשק (פוליטי)יוני גבאי
בצה"ל רוצים להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר, במה שהיווה הפרה של הפסקת האש בלבנון | בצבא מסמנים את המנהרות ברכס עלי טאהר כמטרה אפשרית, ומחכים לאישור הדרג המדיני ולראש הממשלה נתניהו (צבא)דוד הכהן
תקיפות אמריקה וסעודיה בעיראק הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים ממשמרות המהפכה | איראן השיבה בירי טילים לירדן ופגיעות במצרים (בעולם)אריה רוזן
יהדות התורה מתחזקת במנדט נוסף ועומדת על 9 • ש"ס יורדת ועומדת על 7 מנדטים | המפה החדשה של המגזר החרדי (פוליטי מדיני)דוד קליין
יו"ר יהדות התורה נשאל בחתונה בטבריה על פטור רפואי • השיב לבחור: 'תעשה' | הבהרה נחרצת מהלשכה (חדשות חרדים)דוד קליין
סיעת הליכוד דוחה את עתירת השכל להשלמת המיזוג עם תקווה חדשה • טענה: ההסכם לא הופר והצדדים החליטו על נתיב חלופי | 'מטרת העתירה - לממן מפלגה חדשה מקופת הסיעה' (פוליטי מדיני)דוד ישראלי
ישיבת פגרה מיוחדת הסתיימה בנעילה פתאומית ללא הצבעות • ש"ס דורשת 68 מיליון למקוואות ולבתי דין, האוצר מסרב | המשבר שהקפיא תקציבים רבים (בארץ)דוד קליין
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