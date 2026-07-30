צבא ארה"ב תקף עשרות יעדים צבאיים ברחבי איראן
צבא ארה"ב הודיע כי תקף הלילה עשרות יעדים צבאיים ברחבי איראן בתגובה למתקפת הפתע האיראנית אתמול נגד כוחות אמריקאים בירדן. התקיפות כללו מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני טילים וכטב"מים, אתרי מעקב והגנה לאורך החופים ויכולות ימיות איראניות. תקיפות משמעותיות דווחו באחוואז במחוז ח'וזאסתן ובאי קשם בדרום איראן. מקורות איראנים רשמיים דיווחו על 3 הרוגים ושני פצועים בתקיפת "שכונת מגורים" באי קשם. בין המיקומים שהותקפו: אבאדאן, שאדגאן, ארונדכנאר, אחוואז, בושהר, בראזג'אן, צ'וגדאכ, ג'ם, קיש, בנדר עבאס, קשם והאי סיריק.