ש"ס במתקפה על מפלגות הימין: "שנאת חרדים הפכה לסחורה פוליטית"
מאמר מערכת ב'הדרך' מבקר את הנדל, טרופר, ארדן, שקד ואדלשטיין על התנתקות מהגוש החרדי • "מכריזים על גולן כשותף" • ביקורת חריפה במיוחד על בנט
מאמר מערכת ב'הדרך' מבקר את הנדל, טרופר, ארדן, שקד ואדלשטיין על התנתקות מהגוש החרדי • "מכריזים על גולן כשותף" • ביקורת חריפה במיוחד על בנט
לאחר ניסיון איראני לפגוע בכוחות אמריקאיים במזרח התיכון, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב מבצע גל תקיפות נרחב נגד מטרות של משמרות המהפכה • המתיחות באזור מחריפה והעימות מתרחב לזירות נוספותבבלי
צה"ל תקף בדרום רצועת עזה מוקדם יותר השבוע וחיסל את אחמד השאם מחמוד לוח, ראש חוליית צליפה בגדוד נוציראת של חמאס. מחמוד לוח שימש כראש חוליית הצליפה האחרון בגדוד. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל המחבל מחמוד עלי מחמוד טרוש, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. שני המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום.צוות בבלי
צבא ארה"ב הודיע כי תקף הלילה עשרות יעדים צבאיים ברחבי איראן בתגובה למתקפת הפתע האיראנית אתמול נגד כוחות אמריקאים בירדן. התקיפות כללו מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני טילים וכטב"מים, אתרי מעקב והגנה לאורך החופים ויכולות ימיות איראניות. תקיפות משמעותיות דווחו באחוואז במחוז ח'וזאסתן ובאי קשם בדרום איראן. מקורות איראנים רשמיים דיווחו על 3 הרוגים ושני פצועים בתקיפת "שכונת מגורים" באי קשם. בין המיקומים שהותקפו: אבאדאן, שאדגאן, ארונדכנאר, אחוואז, בושהר, בראזג'אן, צ'וגדאכ, ג'ם, קיש, בנדר עבאס, קשם והאי סיריק.צוות בבלי
היועצת המשפטית לממשלה והפרקליט הורו למשטרה לגבות עדות מח"כ השכל, לאחר שעלה חשד לסתירה בין תצהירה לבין גרסת הליכוד בנושא תיעוד ההצבעהבבלי
הנשיא טראמפ נשאל על תקיפת כטב"ם על מיכלית גז אמריקאית בנמל דמיאט במצרים והאם איראן קשורה לכך. טראמפ השיב: "קיבלתי תדרוך בנושא. זה פחות או יותר עוד מאותו הדבר... אנחנו נעשה סדר במצב. בינתיים, אנחנו הולכים להכות באיראנים חזק מאוד, כי עכשיו תורנו להכות בהם. הם יודעים שזה מגיע. הם מבקשים מאיתנו לא לעשות את זה". סוכנות רויטרס דיווחה כי מיכלית הגז האמריקאית נפגעה כתוצאה מכטב"ם מתאבד.צוות בבלי
ראש המטה של איזנקוט שלח מכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה שלו | לדבריו, לא ניתן לו מענה בסוגיית האבטחה, ובשל כך אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק, כי המשטרה לא מאפשרת למאבטחים לשאת נשק (פוליטי)יוני גבאי
בצה"ל רוצים להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה הלילה לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר, במה שהיווה הפרה של הפסקת האש בלבנון | בצבא מסמנים את המנהרות ברכס עלי טאהר כמטרה אפשרית, ומחכים לאישור הדרג המדיני ולראש הממשלה נתניהו (צבא)דוד הכהן
השר לוין מינה את מנכ"ל המשרד לשירותי דת לתפקיד בכיר • הרבנים הראשיים בירכו את המינוי | נוהג שהיה מקובל בעבר חוזר (בארץ)משה כץ
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