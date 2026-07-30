מיליארד וחצי ש"ח: כך משרד הביטחון מתמודד עם רחפני חיזבאללה

בבלי

הניו יורק טיימס מדווח מפי שני מקורות איראניים כי מתקפת הכטב"מ על מיכלית הגז האמריקאית בנמל דמיאט במצרים נועדה להמחיש שאיראן מסוגלת לשבש באופן נרחב את נתיבי השיט העולמיים ואת אספקת האנרגיה אם תבחר להסלים את העימות. לא נמסר אם התקיפה בוצעה ישירות על ידי איראן או על ידי אחד משלוחיה.