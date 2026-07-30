בבלי
מבזק מכתב התראה

הרבנות הראשית מתריעה על הונאה: במרכז הרפואי מכחישים

היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות שלחה מכתב התראה למנהלת המרכז הרפואי שמיר בטענה שבית החולים פועל ללא תעודת כשרות מהרבנות המקומית. הנהלת בית החולים דוחה את הטענות ומגדירה אותן כ"שגויות ומטעות"

משה כץ בבלי
המרכז הרפואי שמיר
המרכז הרפואי שמיר | צילום: צילום: יוסי אלוני / פלאש 90
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