הרבנות הראשית מתריעה על הונאה: במרכז הרפואי מכחישים
היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות שלחה מכתב התראה למנהלת המרכז הרפואי שמיר בטענה שבית החולים פועל ללא תעודת כשרות מהרבנות המקומית. הנהלת בית החולים דוחה את הטענות ומגדירה אותן כ"שגויות ומטעות"
היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות שלחה מכתב התראה למנהלת המרכז הרפואי שמיר בטענה שבית החולים פועל ללא תעודת כשרות מהרבנות המקומית. הנהלת בית החולים דוחה את הטענות ומגדירה אותן כ"שגויות ומטעות"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לחנינה שהעניק קודמו ג'ו ביידן לד"ר אנתוני פאוצ'י, וציין כי למרות המתיחות ביניהם הוא מכבד את עוצמת הסמכות הנשיאותית להעניק חנינה | "זה הדבר החזק ביותר שיש לנשיא"ישראל גרוס
שריפה נרחבת פרצה במשחטת העופות הכשרה "אגרי סטאר" בפוסטוויל שבאיווה, אחת המשחטות הגדולות בארה"ב שבה נשחטים כ-18 אלף עופות ביום • השריפה נמשכה מעל 24 שעות • היקף הנזק טרם נבדק ועולה חשש להשפעה על אספקת הבשר הכשר • המפעל בבעלות התעשיין החרדי הקנדי ר' הרשי פרידמןאריה לוי
ערבי ישראלי תושב בענה שעבד כנהג אמבולנס נעצר בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים | הוגש נגדו כתב אישום בפרקליטות מחוז חיפה | החשוד העביר תמונות ומידע מבתי חולים, תיעד את נשיא המדינה ואת מקום מגוריו של שר הביטחון לשעברמשה כץ
שני אזרחים ישראלים הגיעו היום (ה') למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ למקום איתר אותם והשיב אותם לשטח ישראל. האזרחים שעוכבו הועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בחריפות את האירוע והגדיר אותו כהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות הפועלים באזור. גורמי אכיפת החוק נדרשו למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע הישנות התופעה.צוות בבלי
הניו יורק טיימס מדווח מפי שני מקורות איראניים כי מתקפת הכטב"מ על מיכלית הגז האמריקאית בנמל דמיאט במצרים נועדה להמחיש שאיראן מסוגלת לשבש באופן נרחב את נתיבי השיט העולמיים ואת אספקת האנרגיה אם תבחר להסלים את העימות. לא נמסר אם התקיפה בוצעה ישירות על ידי איראן או על ידי אחד משלוחיה.צוות בבלי
בעלי חנות קלפי אספנות ביפן פרסמו תיעוד ממצלמות האבטחה והבטיחו תגמול כספי ניכר למי שיסייע בלכידת השודד שפרץ לעסקבבלי
השירות המטאורולוגי מתריע על עומס חום חריג מיום חמישי ועד יום ראשון • רשות הטבע והגנים: איסור מוחלט להדליק אש בשמורות ובגנים לאומיים, ומסלולי טיול עלולים להיסגר • משרד הבריאות קורא לקשישים, ילדים וקבוצות הסיכון להימנע מחשיפה לשמש ולהקפיד על שתיית מיםבבלי
מערכת "פטיש הרעם" משבשת אותות GPS ומאפשרת תקשורת עמידה בתנאי לוחמה אלקטרוניתבבלי
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