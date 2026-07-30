טראמפ על ביידן: "הדבר היחיד שאני מכבד אצלו זה..."

בבלי

ראש הממשלה נתניהו הגיב להתבטאויות של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שטען בפודקאסט של ג'ו רוגן כי ישראל מנסה לחבל בסיום המלחמה מול איראן וכי גורמים במערכת הישראלית משפיעים על דעת הקהל האמריקאית. נתניהו אמר: "זה פשוט לא נכון. הייתה לי שיחה טובה מאוד עם סגן הנשיא הבוקר, ואני חושב שהבהרנו את העניין". לדבריו, "לאנשים בודדים במערכת שלנו יכולות להיות דעות משלהם, אבל את מדיניות הממשלה אני קובע - וזו אינה המדיניות שלנו".