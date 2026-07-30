בבלי
מבזק מגעים בקהיר

פשרה ברצועת עזה: 5,000 מחבלי חמאס יועברו לתפקידים אזרחיים

מתווכים בקהיר מציעים העברת 5,000 שוטרי חמאס לתפקידים אזרחיים או פנסיה • מועצת השלום מעורבת וכוח חדש עבר סינון | אך הבחירות בישראל עלולות לסכל (צבא וביטחון)

אליהו לוי בבלי
חמבלי חמאס - גדודי אל-קסאם בדיר אל-בלח בעזה, בפברואר 2025
חמבלי חמאס - גדודי אל-קסאם בדיר אל-בלח בעזה, בפברואר 2025 | צילום: צילום: עבד רחים חטיב/Flash90
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ישראל גרוס
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