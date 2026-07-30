חוששים לעתידם? עובדי ארקיע מתנגדים לביטול הטיסות בשבת

בבלי

מושל סאוטה, טריטוריה ספרדית הנושקת למרוקו באזור מצרי גיברלטר, ביקש מממשלת ספרד להכריז מצב חירום בעקבות התגברות הגעת המהגרים. כ-300 מהגרים חדשים מגיעים מדי יום מאפריקה דרך מרוקו ומשם בסירות אל היבשה - קצב של יותר ממאה אלף בשנה רק באפיק זה. לטענת המושל, מדיניות ממשלתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ז מעודדת את גלי ההגירה לספרד.