מבזק תגובה ישראלית נחרצת

לאחר הדיווחים על נסיגה מעזה: 'גורם מדיני' מבהיר את המצב

גורם מדיני בכיר מבהיר: ישראל העבירה השגות חריפות על מסמך שהוצע לשלב השני בעזה, ועומדת על דרישה לפירוז מלא של הרצועה והוצאת כלל הנשק כתנאי לכל הסכם • "הנושא לא עלה כלל בפגישה עם טראמפ"

דוד קליין • בבלי • ט"ז באב | 30.07.26 18:29