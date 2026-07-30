מבזק נייעס עם קנייטש

שיירת הענק והחברותא של ראש הישיבה שדהר למירון | מעייריב

ביטאון ש"ס עושה יתד נאמן עם מתקפה חסרת תקדים על פוליטיקאים, פרשת הצ'קלקות של גולדקנופף, משבר כשרות דרמטי, שיירת הענק של 63 העצורים, ושחרורו המרגש של החברותא של ראש הישיבה (מעייריב)

איצלה כץ • בבלי • ט"ז באב | 30.07.26 20:38