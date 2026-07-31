בשבת קודש וביום ראשון: עומסי חום כבדים עד קיצוניים

בבלי

צה"ל דיווח על חיכוך בין אזרח ישראלי למספר פלסטינים סמוך למיצד שבחטיבת עציון, שכלל יידוי אבנים. רכז הביטחון של היישוב הגיע למקום ועיכב מספר חשודים. לפי החשד, פלסטיני שהגיע לאחר מכן ניסה לחטוף את נשקו של רכז הביטחון. הרכז ירה לרגליו של הפלסטיני ועיכב אותו. החשוד נעצר על ידי כוח צה"ל והועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון.