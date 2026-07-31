סעודיה משנה אסטרטגיה: תקיפה משותפת עם ארה"ב נגד מיליציות איראניות בעיראק

בבלי

הגארדיאן מדווח כי סעודיה נערכת למבצע צבאי רחב היקף נגד החות'ים - תחילה בזירה הימית ואולי גם במתקפה קרקעית במרכז תימן. מטרת המהלך לשבור את המצור על יצוא הנפט הסעודי דרך דרום הים האדום. לפי מקורות תימניים, נצפתה נסיגה של כוחות סעודיים ממזרח תימן שעשויה להעיד על היערכות למתקפה. במקביל, סעודיה מקימה קואליציה ימית בינלאומית להגנה על נתיבי השיט בים האדום ובמצר באב אלמנדב - 14 מדינות הצטרפו עד כה, ביניהן מצרים וטורקיה.