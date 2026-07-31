איזנקוט: "ההסכם המסתמן בעזה הוא כשלון מוחלט – חמאס חידש את כוחו"
יו"ר מפלגת ישר! תוקף את ההסכם המדווח בעזה ומבקר את ראש הממשלה על אי-הצגתו לציבור • "כל הסכם ייבחן רק במבחן השמדת חמאס או פירוקו" • "חמאס חזר למצבו ערב השבעה באוקטובר"
יו"ר מפלגת ישר! תוקף את ההסכם המדווח בעזה ומבקר את ראש הממשלה על אי-הצגתו לציבור • "כל הסכם ייבחן רק במבחן השמדת חמאס או פירוקו" • "חמאס חזר למצבו ערב השבעה באוקטובר"
צה"ל תקף שלשום במספר מרחבים ברצועת עזה וחיסל שני מחבלים מחמאס: מחמד אלעבד, אחראי אספקה בארגון, ואחמד מעין מחמד אנקר, מפקד בארגון. אלעבד פעל להברחת אמצעי לחימה לעזה ולחפירת מנהרות הברחה. בתקופה האחרונה קידמו השניים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.צוות בבלי
חיל האוויר תקף בדרום רצועת עזה וחיסל את אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין. כפינה פשט והכווין את הפשיטה של מחבלי הארגון לישראל בטבח ה-7 באוקטובר, לקח חלק בחטיפת אבינתן אור ונועה ארגמני והכווין את חטיפת סודיסאק רינטלאק.צוות בבלי
סקר מעריב מעניק לש"ס 7 מנדטים בלבד • יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים • מפלגת איזנקוט מובילה עם 23, הליכוד ב-22 מנדטיםבבלי
מפקד חטיבת גבעתי השלים את הדיונים המשמעתיים • מובילי האירוע יועברו משירות קרבי ויורחקו מלחימה • כ-80 לוחמים נוספים יעברו תהליך חינוכי לחיזוק המשמעתבבלי
אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד בארגון הטרור כתאאב אלמג'אהדין, חוסל בתקיפה מדויקת בדרום הרצועה • תכנן וביצע את הפשיטה ב-ז' באוקטובר וחטף חטופים ישראלים • צה"ל: המשיך לקדם פעילות טרור נגד כוחותינובבלי
לאחר מאות תקיפות על מתקני אנרגיה וחסימת נתיבי שיט, הממלכה נוטשת את קו האיפוק ומצטרפת לצבא האמריקני בפעולה צבאית נגד נכסים איראניים במזרח עיראקבבלי
צה"ל דיווח על חיכוך בין אזרח ישראלי למספר פלסטינים סמוך למיצד שבחטיבת עציון, שכלל יידוי אבנים. רכז הביטחון של היישוב הגיע למקום ועיכב מספר חשודים. לפי החשד, פלסטיני שהגיע לאחר מכן ניסה לחטוף את נשקו של רכז הביטחון. הרכז ירה לרגליו של הפלסטיני ועיכב אותו. החשוד נעצר על ידי כוח צה"ל והועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון.צוות בבלי
הגארדיאן מדווח כי סעודיה נערכת למבצע צבאי רחב היקף נגד החות'ים - תחילה בזירה הימית ואולי גם במתקפה קרקעית במרכז תימן. מטרת המהלך לשבור את המצור על יצוא הנפט הסעודי דרך דרום הים האדום. לפי מקורות תימניים, נצפתה נסיגה של כוחות סעודיים ממזרח תימן שעשויה להעיד על היערכות למתקפה. במקביל, סעודיה מקימה קואליציה ימית בינלאומית להגנה על נתיבי השיט בים האדום ובמצר באב אלמנדב - 14 מדינות הצטרפו עד כה, ביניהן מצרים וטורקיה.צוות בבלי
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