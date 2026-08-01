צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר — קצין נפצע
כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר ותקפו אותם. המחבלים חוסלו להסרת האיום. בהיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה.
כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר ותקפו אותם. המחבלים חוסלו להסרת האיום. בהיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה.
עבד אלרחים כרדי, רופא בשיפאא' ומחבל חמאס, חוסל בתקיפה מדויקת • היה מעורב בהחזקת רומי גונן ונועה מרציאנו הי"ד • המשיך לקדם פעילות טרור נגד כוחות צה"לבבלי
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כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר ותקפו אותם. המחבלים חוסלו להסרת האיום. בהיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול בעיר עזה את עבד אלרחים כרדי, סגן ראש חוליה בחמאס ורופא בבית החולים שיפאא'. כרדי השתתף בטבח ה-7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת החטופה רומי גונן ושל רב"ט נועה מרציאנו ז"ל לאחר רציחתה ועד לחילוץ גופתה. בתקופה האחרונה המשיך המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וחוסל בתקיפה מהאוויר.צוות בבלי
צה"ל תקף שלשום במספר מרחבים ברצועת עזה וחיסל שני מחבלים מחמאס: מחמד אלעבד, אחראי אספקה בארגון, ואחמד מעין מחמד אנקר, מפקד בארגון. אלעבד פעל להברחת אמצעי לחימה לעזה ולחפירת מנהרות הברחה. בתקופה האחרונה קידמו השניים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מהאוויר.צוות בבלי
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