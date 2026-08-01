מחבלי חיזבאללה חוסלו ברכס עלי טאהר; קצין צה"ל נפצע

תוכנית אסטרטגית

מועצת השלום לעזה פרסמה את מתווה היישום המלא של תוכנית הנשיא האמריקאי • העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של ארגוני הטרור ופיקוח בינלאומי מחמיר • גורם מדיני: "לא תהיה נסיגה של צה"ל ללא פירוק אמיתי של חמאס"