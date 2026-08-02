טראמפ מבטל מתקפה ברגע האחרון: 'הסכמה על עסקה'
הנשיא האמריקאי הודיע על ביטול מתקפה צבאית נגד טהרן • איראן ומדינות המפרץ ביקשו לעכב את הפעולה לאחר הסכמה על עקרונות עסקה | ישראל שותפה למהלך (בעולם)
הנשיא האמריקאי הודיע על ביטול מתקפה צבאית נגד טהרן • איראן ומדינות המפרץ ביקשו לעכב את הפעולה לאחר הסכמה על עקרונות עסקה | ישראל שותפה למהלך (בעולם)
נשיא ארה"ב הצהיר במפורש כי הצעדים נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי מכוונים להגן על ראש הממשלה הישראלי • שר החוץ רוביו: חמש מדינות הודיעו על כוונה לפרוש מבית הדיןבבלי
עבד אלרחים כרדי, רופא בשיפאא' ומחבל חמאס, חוסל בתקיפה מדויקת • היה מעורב בהחזקת רומי גונן ונועה מרציאנו הי"ד • המשיך לקדם פעילות טרור נגד כוחות צה"לבבלי
מועצת השלום לעזה פרסמה את מתווה היישום המלא של תוכנית הנשיא האמריקאי • העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של ארגוני הטרור ופיקוח בינלאומי מחמיר • גורם מדיני: "לא תהיה נסיגה של צה"ל ללא פירוק אמיתי של חמאס"בבלי
לוחמי צה"ל חיסלו מספר מחבלים שזוהו במרחב הביטחוני בדרום לבנון • קצין נפצע באורח בינוני ופונה לטיפול רפואי • הפעילות המבצעית נמשכת להסרת איומי הטרורבבלי
גורמים בכירים במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות מול איראן ומעלים את רמת הכוננות • גורם ישראלי: "קרובים מאוד לנקודת הכרעה" • בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף • גורם ביטחוני: "לא התקבלה בקשה להצטרף לפעולות צבאיות"בבלי
חבר צוות המו"מ האיראני מזהיר את מדינות המפרץ מפני השמדת תשתיות חיוניות • "אם תותקף איראן - גם ישראל תיפגע קשות" • ברקע: הערכות כי טראמפ שוקל תקיפה נרחבתבבלי
כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר ותקפו אותם. המחבלים חוסלו להסרת האיום. בהיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, הוא פונה לטיפול רפואי ומשפחתו עודכנה.צוות בבלי
כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה מספר מחבלים מחיזבאללה במרחב רכס עלי טאהר ותקפו אותם. המחבלים חוסלו להסרת האיום. בהיתקלות נפצע קצין לוחם באורח בינוני, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. צה"ל מסר כי ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל.צוות בבלי
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