איראן מאיימת על מדינות המפרץ: "תגובה נחרצת למי שישתף פעולה"

תגובות בטהרן

לאחר שהנשיא האמריקני הודיע על ביטול המבצע הצבאי נגד איראן בטענה שטהרן ביקשה להימנע מפעולה בשלב זה, התקשורת האיראנית מציגה את ההחלטה כנסיגה אמריקנית • בכיר איראני: "טראמפ נסוג שוב" • בסעודיה קוראים לדיאלוג להרגעת המתיחות