השירות המטאורולוגי: עומסי חום קיצוניים בכל הארץ
גל החום הקיצוני מגיע לשיאו בימי בין הזמנים • השירות המטאורולוגי הוציא אזהרות אדומות לבקעה, לצפון, לים המלח ולנגב • עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בכל רחבי הארץ, ומשעות הצהריים צפויות רוחות חזקות
גל החום הקיצוני מגיע לשיאו בימי בין הזמנים • השירות המטאורולוגי הוציא אזהרות אדומות לבקעה, לצפון, לים המלח ולנגב • עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בכל רחבי הארץ, ומשעות הצהריים צפויות רוחות חזקות
יאיר מעיין הכחיש בתוקף את הטענות שהופצו בקבוצת פעילים, לפיהן בית לנוער בסיכון מפונה בצו עירוני לטובת חסידות גור • ראש העיר: "עלילה משוללת יסוד, אין פינוי כלשהו והמשטרה לא מכירה אירועים במקום"יאיר טל
דיווחים על מגעים מתקדמים בין סגלוביץ' לעבאס עוררו סערה • יש עתיד: 'טעות קשה שתרחיק מ-61 מנדטים' | המהלך שמסעיר את המפה הפוליטית (פוליטי מדיני)דוד קליין
לאחר שהנשיא האמריקני הודיע על ביטול המבצע הצבאי נגד איראן בטענה שטהרן ביקשה להימנע מפעולה בשלב זה, התקשורת האיראנית מציגה את ההחלטה כנסיגה אמריקנית • בכיר איראני: "טראמפ נסוג שוב" • בסעודיה קוראים לדיאלוג להרגעת המתיחותאליהו לוי
מסעדה כשרה פופולרית במונטריאול נהרסה כליל בשריפה בליל שבת. המשטרה חוקרת חשד להצתה מכוונת, ובקהילה היהודית גוברים החששות מהסלמה באירועי שנאה נגד מוסדות יהודייםאריה לוי
מטוס חמקן מסוג F-35B התרסק בבסיס חיל הנחתים בסן דייגו • הטייס הצליח להיפלט ופונה לבית חולים • נזק כספי כבדאריה לוי
כטב"מים אוקראיניים תקפו הבוקר מרכז הפצה של רשת הקמעונאות הרוסית Wildberries בנובוסמייקינו. המתקן עלה באש וספג שריפה נרחבת.צוות בבלי
42 דיירים בבית הכרם תובעים את נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בטענה שדרישותיה, ובכללן מרפסת סוכה פרטית, חוסמות פרויקט חיוני • מדוברות בתי המשפט: התשובה תינתן בהליךדוד ישראלי
במבצע מדויק בהכוונת השב"כ הושמדו מחסני אמצעי לחימה ברחבי עזה • אחד המחסנים אותר בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא – המשך ניצול חמאס של מתקנים אזרחייםאליהו לוי
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