8 הרוגים בשלוש תקיפות בעזה הלילה — ביניהם ראש חמאס בדיר אלבלח
שמונה בני אדם נהרגו בשלוש תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז חצות. בתקיפה במגדל א-סוסי סמוך לנמל עזה נהרגו שלושה: כמאל אבו מעילק, ראש חמאס בדיר אלבלח, אשתו ובתו. בנו חמזה, שחוסל במהלך המלחמה, היה ממשתפי הטבח ב-7 באוקטובר וחצה לשטח העוטף. שני נוספים נהרגו בתקיפת בית באזור אלמשאעלה בדיר אלבלח, ושלושה נוספים באזור ארמון אלעקאד סמוך לח'אן יונס. מקורות עזתיים מדווחים כי אחד ההרוגים בתקיפה אמש היה מחמד אבו ראס, ששוחרר מישראל לרצועה שבוע קודם לכן.