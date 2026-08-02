בבלי
מבזק מתיחות בגבול סוריה-עיראק

סוריה מזהירה את עיראק: כל תקיפה תזכה למענה צבאי מיידי

הממשל החדש בדמשק פרס כוחות רבים לאורך הגבול המזרחי בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, והעביר אזהרה חריפה כי לא יאפשר שימוש בשטחו כמעבר לנשק ולוחמים

אליהו לוי בבלי
צבא סוריה באימונים בטורקיה
צבא סוריה באימונים בטורקיה | צילום: צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית
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