צה"ל השמיד חמישה מחסני נשק של חמאס בסמוך לבית חולים ברצועה
במבצע מדויק בהכוונת השב"כ הושמדו מחסני אמצעי לחימה ברחבי עזה • אחד המחסנים אותר בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא – המשך ניצול חמאס של מתקנים אזרחיים
במבצע מדויק בהכוונת השב"כ הושמדו מחסני אמצעי לחימה ברחבי עזה • אחד המחסנים אותר בסמוך לבית החולים שוהדא אל-אקצא – המשך ניצול חמאס של מתקנים אזרחיים
יאיר מעיין הכחיש בתוקף את הטענות שהופצו בקבוצת פעילים, לפיהן בית לנוער בסיכון מפונה בצו עירוני לטובת חסידות גור • ראש העיר: "עלילה משוללת יסוד, אין פינוי כלשהו והמשטרה לא מכירה אירועים במקום"יאיר טל
דיווחים על מגעים מתקדמים בין סגלוביץ' לעבאס עוררו סערה • יש עתיד: 'טעות קשה שתרחיק מ-61 מנדטים' | המהלך שמסעיר את המפה הפוליטית (פוליטי מדיני)דוד קליין
לאחר שהנשיא האמריקני הודיע על ביטול המבצע הצבאי נגד איראן בטענה שטהרן ביקשה להימנע מפעולה בשלב זה, התקשורת האיראנית מציגה את ההחלטה כנסיגה אמריקנית • בכיר איראני: "טראמפ נסוג שוב" • בסעודיה קוראים לדיאלוג להרגעת המתיחותאליהו לוי
מסעדה כשרה פופולרית במונטריאול נהרסה כליל בשריפה בליל שבת. המשטרה חוקרת חשד להצתה מכוונת, ובקהילה היהודית גוברים החששות מהסלמה באירועי שנאה נגד מוסדות יהודייםאריה לוי
מטוס חמקן מסוג F-35B התרסק בבסיס חיל הנחתים בסן דייגו • הטייס הצליח להיפלט ופונה לבית חולים • נזק כספי כבדאריה לוי
כטב"מים אוקראיניים תקפו הבוקר מרכז הפצה של רשת הקמעונאות הרוסית Wildberries בנובוסמייקינו. המתקן עלה באש וספג שריפה נרחבת.צוות בבלי
42 דיירים בבית הכרם תובעים את נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בטענה שדרישותיה, ובכללן מרפסת סוכה פרטית, חוסמות פרויקט חיוני • מדוברות בתי המשפט: התשובה תינתן בהליךדוד ישראלי
הממשל החדש בדמשק פרס כוחות רבים לאורך הגבול המזרחי בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, והעביר אזהרה חריפה כי לא יאפשר שימוש בשטחו כמעבר לנשק ולוחמיםאליהו לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ