נהג אוטובוס שהותקף בדרכו לכותל: "באו עם כיפות ופגעו בי בעץ"

לקראת הבחירות: קו אדום ברור

יו"ר יהדות התורה מגיב לדברי ראש הממשלה בדיון סגור: "הודאתו מאשרת את מה שידענו מההתחלה" • הבהיר כי אחרי הבחירות הסיעה תלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות בחוק מלא