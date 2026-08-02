בבלי
מבזק מהלך פוליטי

נערכים לבחירות: איש העסקים הבטחוני מצטרף למפלגתה של שרן השכל

סא"ל (מיל') רועי דנינו הודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישראל תחילה' • המפלגה הוקמה בקמפיין נרחב נגד עולם התורה ולומדיה | מהאולפן אל הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
נערכים לבחירות: איש העסקים הבטחוני מצטרף למפלגתה של שרן השכל
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דוד קליין
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