שריפה במושב כסלון: נוהל 'מכת אש' הוכרז, תושבים פונו מבתיהם
צוותי כיבוי רבים ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים נרחבת במושב כסלון סמוך לבית שמש • כב"ה הכריזה על נוהל 'מכת אש' והורתה על פינוי קו בתים ראשון במושב
צוותי כיבוי רבים ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת קוצים נרחבת במושב כסלון סמוך לבית שמש • כב"ה הכריזה על נוהל 'מכת אש' והורתה על פינוי קו בתים ראשון במושב
אירוע חמור במהלך פעילות כיבוי שריפות יער במערב אתונה: שני מסוקים התנגשו באוויר ונפלו • צוותי חירום מנהלים מבצע חיפוש והצלה לאיתור אנשי הצוותאריה לוי
דליקה במתקן המכיל חומרים מסוכנים במחוז מוזל אילצה את הרשויות להורות לעשרות אלפי תושבים להישאר בבתיהם ולסגור חלונות • תושבים דיווחו על קושי בנשימה • השרפה נשלטה לאחר מספר שעותאריה לוי
צה"ל חיסל שלושה מחבלים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בתקיפה במרחב עזה אתמול חוסלו עלאא עמאד חמיס תראמסי מארגון 'צבא האסלאם' וחסן אברהים שחדה קחמאן מארגון גא"פ. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה בשבוע שעבר חוסל אחמד חדרי מגדוד ג'באליה בחמאס. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול להסרת כל איום בהתאם להסכם.צוות בבלי
תאונת דרכים קשה בכביש 98 סמוך לצומת אפיק: צוותי מד"א קבעו את מותו של גבר כבן 35 במקום, תשעה נוספים פונו לבית החולים במצב יציבמשה כץ
שני בני אדם נהרגו בתקיפת כטב"מ ישראלי על אוהל ברחוב א-תו'רה בשכונת רמאל במערב עיר עזה. לפי דיווחים פלסטיניים, מאז חצות בוצעו 7 תקיפות ברצועת עזה שבהן נהרגו 14 בני אדם.צוות בבלי
דיווח באקסיוס חשף פרטי הסכם לכאורה שגובש בשיחות עקיפות בין ארה"ב לאיראן, המעניק לטהרן זכות גביית אגרה במצר • גורמים איראניים הכחישו • מדינות אירופה הציבו קו אדום נגד גביית דמי מעבר במצרישראל גרוס
יו"ר יהדות התורה מגיב לדברי ראש הממשלה בדיון סגור: "הודאתו מאשרת את מה שידענו מההתחלה" • הבהיר כי אחרי הבחירות הסיעה תלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות בחוק מלאדוד קליין
המפלגה מגנה את דברי הזמר החסידי על ליברמן • "האדמו"ר מריבניץ זצ"ל היה מתבייש בשימוש בשמו להסתה" | "דרך ארץ קדמה לתורה" (פוליטי מדיני)משה כץ
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