חמישה הרוגים ועשרות נעדרים בשריפה שפרצה במעבורת באינדונזיה

בבלי

כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעו חמישה חיילים לבנונים. צה"ל הבהיר כי בניגוד לטענות, המטען אינו של כוחותיו אלא של ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב כפרא, מחוץ למרחב הביטחוני בדרום לבנון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.