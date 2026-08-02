צרות לש"ס: חבר המועצת שנמצא במגעים עם מפלגת 'אחי', לצד שניים מבכירי הרבנים בדרום
הגר"י ברדא והגר"י כהן במגעים מתקדמים עם המפלגה • גורם בכיר מדווח על מגעים מול חבר מועצת חכמי התורה | פחות מחודש לאחר אירוע ההשקה בנתיבות (פוליטי מדיני)
הגר"י ברדא והגר"י כהן במגעים מתקדמים עם המפלגה • גורם בכיר מדווח על מגעים מול חבר מועצת חכמי התורה | פחות מחודש לאחר אירוע ההשקה בנתיבות (פוליטי מדיני)
מרכזת האופוזיציה פונה למזכיר הממשלה בדרישה לכנס את ועדת החוץ והביטחון • "צה"ל זקוק לחיילים היום - אין הצדקה להמתין" | ניסיון ללכוד את נתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעו חמישה חיילים לבנונים. צה"ל הבהיר כי בניגוד לטענות, המטען אינו של כוחותיו אלא של ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב כפרא, מחוץ למרחב הביטחוני בדרום לבנון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.צוות בבלי
השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קיים פגישת עבודה עם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בדיון עלו נושאי אכיפה ושמירה על טוהר הבחירות • השר בן גביר הגיב בחריפות וקרא להרחיק את היועמ"ש מעיסוק בבחירותדוד קליין
גורמים בכירים בדרג המדיני והביטחוני מביעים ביקורת חריגה על ביטול מתקפה באיראן ברגע האחרון • ראש הממשלה ושר הביטחון נודעו על הביטול מפרסום ברשת החברתית • "קשה לתכנן באופן רציני עם התנהלות כזו"בבלי
מעבורת שנשאה כ-250 נוסעים ואנשי צוות עלתה באש מול חופי אי מדורה • לפחות 41 נוסעים מוגדרים כנעדרים • כוחות חילוץ רבים פועלים במקום • הסיבה לשריפה טרם נודעהבבלי
השופט רובין הוציא צו ארעי האוסר על העברת תניני יאור למתקן הכליאה • עתירה מנהלית: הפרויקט שקידם השר בן גביר מבוסס על מודל אמריקאי, אך רשות הטבע והגנים התנגדה • המדינה נדרשת להגיב עד 16 באוגוסטבבלי
ממלכת ירדן העבירה אזהרה חריפה לבגדד בעקבות איומי מיליציות שיעיות פרו-איראניות לפלוש לשטחה • האזהרה מגיעה על רקע תקיפות משותפות של ארה"ב וסעודיה נגד מטרות איראניות בעיראקבבלי
ארבעה בני אדם נהרגו בתקיפה על ג'יפ ליד מפעל הממתקים א-נג'מה סמוך לצומת א-סראיא במערב עיר עזה. לפי דיווחים פלסטיניים, הג'יפ הותקף בשני טילים לפחות. מדובר בתקיפה התשיעית ברצועת עזה מאז חצות, שבהן נהרגו 18 בני אדם.צוות בבלי
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