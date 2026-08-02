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מבזק סקר מנדטים חדש

סקר: שוויון בין נתניהו לאיזנקוט • 'ביחד' של בנט בירידה חדה

סקר כאן חדשות מציג תמונה פוליטית מורכבת: הליכוד ו'ישר!' בשוויון של 23 מנדטים כל אחת, בעוד 'ביחד' צונחת ל-13 מנדטים בלבד • מפת הגושים נותרת ללא הכרעה ברורה

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נתניהו
נתניהו | צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash90
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23:58
חריג

בשידור חי: שר הביטחון מינה את ראש אכ"א לפיקוד המרכז במקום האלוף בלוט

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע מוקדם יותר בשידור חי על מינויו של האלוף דדו בר כליפא, ראש אגף כוח אדם, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט שכיהן בתפקיד מאז יולי האחרון | ההחלטה התקבלה בעקבות מחלוקת בין השר לבין בלוט בנושא צו הגבלה

משה כץ
23:34
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תרגיל חיל הים בין שבי ציון לאשדוד — תנועה ערה של כוחות במשך יומיים

חיל הים יערוך תרגיל צבאי החל ממחר (יום ב') בבוקר ועד יום שלישי בערב במרחב הימי שבין שבי ציון לאשדוד. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.

צוות בבלי
23:30
יחסי ישראל-ארה"ב

ביקורת אמריקנית חריפה על חיסולי צה"ל ברצועת עזה

גורמים בוושינגטון: "ישראל התחייבה להפסיק סיכולים ממוקדים כחלק מההסכם, המשך החיסולים מבודד אותה במזרח התיכון ומעניק לחמאס תירוץ לסגת מהתחייבויותיו"

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22:49
מתיחות בממלכה ההאשמית

מאות בכירים בירדן חתמו על מכתב הקורא לסילוק הכוחות האמריקאיים

מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים חתמו על מכתב פומבי הדורש את הוצאת צבא ארה"ב מהממלכה, על רקע חששות מהפיכת המדינה ליעד איראני • הממשלה הירדנית צפויה לדחות את הדרישה בשל התלות האסטרטגית בוושינגטון

בבלי
21:22
"חוק גיוס, עכשיו"

האופוזיציה בוחנת את נתניהו: "נעניק לך את מלא הגיבוי"

מרכזת האופוזיציה פונה למזכיר הממשלה בדרישה לכנס את ועדת החוץ והביטחון • "צה"ל זקוק לחיילים היום - אין הצדקה להמתין" | ניסיון ללכוד את נתניהו (פוליטי מדיני)

דוד קליין
21:12
בבלי

צה"ל: מטען חיזבאללה פגע בכלי רכב של צבא לבנון — 5 חיילים נפצעו

כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעו חמישה חיילים לבנונים. צה"ל הבהיר כי בניגוד לטענות, המטען אינו של כוחותיו אלא של ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב כפרא, מחוץ למרחב הביטחוני בדרום לבנון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.

צוות בבלי
20:42
לקראת הבחירות לכנסת

יו"ר ועדת הבחירות התייעץ עם היועמ"ש - בן גביר מבקר בחריפות

השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קיים פגישת עבודה עם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בדיון עלו נושאי אכיפה ושמירה על טוהר הבחירות • השר בן גביר הגיב בחריפות וקרא להרחיק את היועמ"ש מעיסוק בבחירות

דוד קליין
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מתיחות בין ירושלים לוושינגטון

בכירים בישראל: "התנהלות טראמפ פוגעת בכשירות המבצעית של צה"ל"

גורמים בכירים בדרג המדיני והביטחוני מביעים ביקורת חריגה על ביטול מתקפה באיראן ברגע האחרון • ראש הממשלה ושר הביטחון נודעו על הביטול מפרסום ברשת החברתית • "קשה לתכנן באופן רציני עם התנהלות כזו"

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