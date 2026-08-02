סקר: שוויון בין נתניהו לאיזנקוט • 'ביחד' של בנט בירידה חדה
סקר כאן חדשות מציג תמונה פוליטית מורכבת: הליכוד ו'ישר!' בשוויון של 23 מנדטים כל אחת, בעוד 'ביחד' צונחת ל-13 מנדטים בלבד • מפת הגושים נותרת ללא הכרעה ברורה
סקר כאן חדשות מציג תמונה פוליטית מורכבת: הליכוד ו'ישר!' בשוויון של 23 מנדטים כל אחת, בעוד 'ביחד' צונחת ל-13 מנדטים בלבד • מפת הגושים נותרת ללא הכרעה ברורה
שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע מוקדם יותר בשידור חי על מינויו של האלוף דדו בר כליפא, ראש אגף כוח אדם, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט שכיהן בתפקיד מאז יולי האחרון | ההחלטה התקבלה בעקבות מחלוקת בין השר לבין בלוט בנושא צו הגבלהמשה כץ
חיל הים יערוך תרגיל צבאי החל ממחר (יום ב') בבוקר ועד יום שלישי בערב במרחב הימי שבין שבי ציון לאשדוד. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי שיט באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
גורמים בוושינגטון: "ישראל התחייבה להפסיק סיכולים ממוקדים כחלק מההסכם, המשך החיסולים מבודד אותה במזרח התיכון ומעניק לחמאס תירוץ לסגת מהתחייבויותיו"בבלי
מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים חתמו על מכתב פומבי הדורש את הוצאת צבא ארה"ב מהממלכה, על רקע חששות מהפיכת המדינה ליעד איראני • הממשלה הירדנית צפויה לדחות את הדרישה בשל התלות האסטרטגית בוושינגטוןבבלי
מרכזת האופוזיציה פונה למזכיר הממשלה בדרישה לכנס את ועדת החוץ והביטחון • "צה"ל זקוק לחיילים היום - אין הצדקה להמתין" | ניסיון ללכוד את נתניהו (פוליטי מדיני)דוד קליין
כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעו חמישה חיילים לבנונים. צה"ל הבהיר כי בניגוד לטענות, המטען אינו של כוחותיו אלא של ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע התרחש במרחב כפרא, מחוץ למרחב הביטחוני בדרום לבנון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל. בחסדי השם לא היו נפגעים ישראלים.צוות בבלי
השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קיים פגישת עבודה עם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בדיון עלו נושאי אכיפה ושמירה על טוהר הבחירות • השר בן גביר הגיב בחריפות וקרא להרחיק את היועמ"ש מעיסוק בבחירותדוד קליין
גורמים בכירים בדרג המדיני והביטחוני מביעים ביקורת חריגה על ביטול מתקפה באיראן ברגע האחרון • ראש הממשלה ושר הביטחון נודעו על הביטול מפרסום ברשת החברתית • "קשה לתכנן באופן רציני עם התנהלות כזו"בבלי
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