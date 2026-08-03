בבלי
מבזק גילויים דרמטיים

טראמפ: "יהיה הסכם עם איראן, המשא ומתן יתחדש היום אחר הצהרים"

טראמפ מספר על שיחה עם יורש העצר הסעודי שהביאה לביטול מתקפה מסיבית • המשא ומתן עם טהראן מתחדש היום • פיצוץ מסתורי במצר הורמוז (בעולם)

ישראל גרוס בבלי
הנשיא טראמפ
הנשיא טראמפ | צילום: צילום: שאטרסטוק
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