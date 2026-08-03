מזכר ההבנות: נשיא איראן דורש מארה"ב לקיים את ההתחייבויות שלה

מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי

תת אלוף במיל' עופר וינטר מתח ביקורת על האופן בו הודיע שר הביטחון על החלפת האלוף בלוט • ראש מועצת בית אל: "בושה וחרפה" • בני גנץ: "פוליטיזציה של צה"ל היא סכנה אמיתית" • לשכת השר: "המלצת הרמטכ"ל" • דובר צה"ל: "הדברים לא תואמו"