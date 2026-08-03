מבזק פרצת אבטחה חמורה

דליפת מידע מאלביט חושפת: עסקת נשק עם מדינה ערבית

מסמכים שדלפו מחשבון אישי של בכיר בחברה חושפים פרטים על אספקת מל"טים מתקדמים וחימושים בהיקף מיליארדי דולרים לאיחוד האמירויות, על רקע המתיחות האזורית מול איראן

אליהו לוי • בבלי • כ' באב | 03.08.26 11:30