מבזק בניגוד לדברי טראמפ

איראן מכחישה: "לא מתקיימים מגעים עם ארה"ב"

דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהראן אינה מנהלת כל משא ומתן עם וושינגטון ומקיימת שיחות עם עומאן בלבד • ההכחשה מגיעה לאחר שטראמפ הודיע על חידוש שיחות עם איראן

אריה לוי • בבלי • כ' באב | 03.08.26 11:31