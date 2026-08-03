מתנה קטלנית: שלושה הרוגים בניסיון התנקשות בגנרל בכיר

בניגוד לדברי טראמפ

דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהראן אינה מנהלת כל משא ומתן עם וושינגטון ומקיימת שיחות עם עומאן בלבד • ההכחשה מגיעה לאחר שטראמפ הודיע על חידוש שיחות עם איראן