בבלי
מבזק אירוע ביטחוני במוסקבה

מתנה קטלנית: שלושה הרוגים בניסיון התנקשות בגנרל בכיר

מטען חבלה שהוסווה כמתנת יום הולדת התפוצץ בכניסה למסעדה יוקרתית במהלך אירוע פרטי; הגנרל אלכסנדר צ'ייקו, שהיה היעד לכאורה, לא נפגע

ישראל גרוס בבלי
אלכסנדר צ'ייקו, אחד הגנרלים הבכירים של ולדימיר פוטין
אלכסנדר צ'ייקו, אחד הגנרלים הבכירים של ולדימיר פוטין | צילום: צילום: שאטרסטוק - מסך
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אריה לוי
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