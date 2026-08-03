הרכש החדש של איזנקוט: יזמת חברתית מאשקלון מצטרפת ל'ישר!'
מנהלת מרכז החדשנות באשקלון הצטרפה לנבחרת איזנקוט • ממוצא אתיופי, דוברת רוסית ומובילה בצמצום פערים | 'מנהיגות שצומחת מהשטח' (פוליטי מדיני)
מנהלת מרכז החדשנות באשקלון הצטרפה לנבחרת איזנקוט • ממוצא אתיופי, דוברת רוסית ומובילה בצמצום פערים | 'מנהיגות שצומחת מהשטח' (פוליטי מדיני)
בוגרי ישיבות הר המור ומצפה רמון רשמו מפלגה חדשה • חלקם פעילי נעם לשעבר, מרביתם מזוהים עם הרב טאו | השאלה: האם יתמודדו עצמאית או ישמשו מסגרת לחיבור? (פוליטי מדיני)דוד קליין
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר חדשה עם הוראות מחמירות • הגמ"חים יחויבו בזיהוי לקוחות, דיווחים ממוכנים וחוות דעת מקצועית | קץ עידן האנונימיות במגזר החרדי (כלכלה)דוד ישראלי
בני המשפחה יצאו לטיול בבוקר ונותק עמם הקשר • יחידת חילוץ ערבה סרקה במשך שעות | נמצאו תשושים אך בריאים (חדשות חרדים)משה כץ
משלחת לבנונית נחתה ברומא לקראת סבב שיחות נוסף עם ישראל. השיחות צפויות להיפתח בין הצדדים בימים הקרובים.צוות בבלי
המשטר באיראן הוציא להורג שני אזרחים שהואשמו בהעברת מידע מודיעיני למוסד הישראלי. בתי המשפט בטהרן טענו כי השניים העבירו תמונות של אתרים צבאיים רגישים. ארגוני זכויות אדם מזהירים מפני גל הוצאות להורג נרחב במדינהאליהו לוי
מטען חבלה שהוסווה כמתנת יום הולדת התפוצץ בכניסה למסעדה יוקרתית במהלך אירוע פרטי; הגנרל אלכסנדר צ'ייקו, שהיה היעד לכאורה, לא נפגעישראל גרוס
ההרשמה לתפקיד מזכיר קלפי נפתחה היום • שכר של 3,000 ₪ ברוטו בכפוף למס 18% | כל הדרישות וההליך המלא (בארץ)דוד קליין
עשרות מהגרים שחצו את הגבול ממרוקו למובלעת הספרדית צעדו ברחובות תוך קריאות בערבית, בעוד שוטרים מקומיים עמדו בצד ללא התערבות | התיעוד התפשט ברשתות החברתיותאריה לוי
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