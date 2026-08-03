בבלי
מבזק מסגרת פוליטית נוספת

מה רע ב'נעם'? תלמידי הרב טאו מקימים מפלגה חדשה

בוגרי ישיבות הר המור ומצפה רמון רשמו מפלגה חדשה • חלקם פעילי נעם לשעבר, מרביתם מזוהים עם הרב טאו | השאלה: האם יתמודדו עצמאית או ישמשו מסגרת לחיבור? (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
הרב צבי ישראל טאו
הרב צבי ישראל טאו | צילום: צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

14:49
לקראת הבחירות

הרכש החדש של איזנקוט: יזמת חברתית מאשקלון מצטרפת ל'ישר!'

מנהלת מרכז החדשנות באשקלון הצטרפה לנבחרת איזנקוט • ממוצא אתיופי, דוברת רוסית ומובילה בצמצום פערים | 'מנהיגות שצומחת מהשטח' (פוליטי מדיני)

דוד קליין
14:32
אסדרה היסטורית

מהפכה בגמ"חים: הצעדים שישנו את פני 'האשראי החרדי' לנצח

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר חדשה עם הוראות מחמירות • הגמ"חים יחויבו בזיהוי לקוחות, דיווחים ממוכנים וחוות דעת מקצועית | קץ עידן האנונימיות במגזר החרדי (כלכלה)

דוד ישראלי
13:43
סוף טוב לחיפושים

נמצאו! המשפחה שנאבדה בנחל גוב חולצה לאחר שעות של חרדה

בני המשפחה יצאו לטיול בבוקר ונותק עמם הקשר • יחידת חילוץ ערבה סרקה במשך שעות | נמצאו תשושים אך בריאים (חדשות חרדים)

משה כץ
13:33
בבלי

משלחת לבנונית נחתה ברומא לסבב שיחות נוסף עם ישראל

משלחת לבנונית נחתה ברומא לקראת סבב שיחות נוסף עם ישראל. השיחות צפויות להיפתח בין הצדדים בימים הקרובים.

צוות בבלי
13:30
דיווחים מטהרן

לאחר שנאשמו בריגול עבור ישראל: זה סופם של שני איראנים  

המשטר באיראן הוציא להורג שני אזרחים שהואשמו בהעברת מידע מודיעיני למוסד הישראלי. בתי המשפט בטהרן טענו כי השניים העבירו תמונות של אתרים צבאיים רגישים. ארגוני זכויות אדם מזהירים מפני גל הוצאות להורג נרחב במדינה

אליהו לוי
12:55
אירוע ביטחוני במוסקבה

מתנה קטלנית: שלושה הרוגים בניסיון התנקשות בגנרל בכיר

מטען חבלה שהוסווה כמתנת יום הולדת התפוצץ בכניסה למסעדה יוקרתית במהלך אירוע פרטי; הגנרל אלכסנדר צ'ייקו, שהיה היעד לכאורה, לא נפגע

ישראל גרוס
12:53
היום

נפתח הגיוס: כך תרוויחו 3,000 ₪ ביום הבחירות

ההרשמה לתפקיד מזכיר קלפי נפתחה היום • שכר של 3,000 ₪ ברוטו בכפוף למס 18% | כל הדרישות וההליך המלא (בארץ)

דוד קליין
12:34
סערה במובלעת

"אללה אכבר": המהגרים צועדים וכובשים את ספרד

עשרות מהגרים שחצו את הגבול ממרוקו למובלעת הספרדית צעדו ברחובות תוך קריאות בערבית, בעוד שוטרים מקומיים עמדו בצד ללא התערבות | התיעוד התפשט ברשתות החברתיות

אריה לוי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר