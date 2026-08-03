מבזק ביקורת על נבחרי ציבור

אלי שרעבי במתקפה: "איבדו את השפיות ומזלזלים בזיכרון"

שורד השבי מתח ביקורת חריפה על התבטאויות פוליטיקאים בנוגע לטבח שמחת תורה • "יש ניסיון מכוון להקטין את גודל האסון" • התייחס גם לדברי מנסור עבאס על חמאס

אליהו לוי • בבלי • כ' באב | 03.08.26 15:45