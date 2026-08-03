בבלי
מבזק פסק דין סוער

"הפרדה בלתי נסבלת": השופט השווה בטעות את דרום תל אביב לדרום ארה"ב

העליון דחה דרישה לסגור בתי ספר לילדי זרים • השופט שטיין: "מצב של הפרדה גזעית" | סערה על השוואה לאפליה בארה"ב (חוק ומשפט)

דוד ישראלי בבלי
שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין
שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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מבזקים נוספים

17:51
בבלי

איראן מודה בפעולות קרקעיות בעיראק - חיסלה וחטפה כורדים

איראן הודתה כי ביצעה בחודשיים האחרונים פעולות קרקעיות של כוחות מיוחדים בשטח עיראק. יועץ מפקד צבא איראן, מג'תבא ג'עפרי, מסר כי חטיבה 23 של הכוחות המיוחדים המוטסים ביצעה 14 מבצעים באזורי סלימאניה וארביל בחבל כורדיסטן העיראקי. במהלך המבצעים נהרגו מספר פעילים של כוחות האופוזיציה הכורדים, ואחרים נלקחו בשבי. החטיבה שבה ללא אבדות. אתמול חטפו הכוחות האיראנים שני פעילים כורדים מאזור סלימאניה.

צוות בבלי
17:47
החלטה מקוממת

החייל שהודה במגע עם סוכן איראני: שוחרר למעצר בית 

השופט יצחק עמית הורה על שחרור למעצר בית באיזוק אלקטרוני של חייל מילואים ששירת בתפקיד רגיש בחיל האוויר והודה בקשר עם סוכן איראני בזמן מלחמה, למרות תסקירי מבחן שליליים והמלצות שלא לשחררו

דוד ישראלי
17:42
כתב אישום חמור

חטיפה וסחיטה על רקע חוב מומצא: כתב אישום הוגש כנגד הצעירים

פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום חמורים נגד שלושה תושבי באר שבע בגין חטיפת אדם, איומים על חייו, תקיפה וסחיטה באיומים. האירוע החל בעסקת רכב שבוטלה ללא חוב, אך הנאשמים דרשו כספים ונקטו באלימות קשה. המתלונן הצליח להימלט ברגע האחרון

משה כץ
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השרים מזהירים: מפת הדרכים שונתה והחלטת הקבינט התבססה על מידע שגוי • חמאס לא יפורק מנשקו והרצועה לא תפורז | המכתב הדרמטי שנשלח לרה״מ (פוליטי מדיני)

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17:08
הודעת המדינה לבג"צ

שר פנים חדש ימונה בקרוב: סנקציה חדשה על לומדי התורה בדרך

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16:54
פרסום ראשון

נסיון יצירתי לגיוס חרדים: צה"ל מקים גדוד ייעודי להגנה על הערים החרדיות

מערכת הביטחון מקדמת הקמת גדוד מיועד לאבטחת ערים חרדיות ביו"ש • הגיוס יתמקד באזרחים מעל גיל הפטור בלבד | כל הפרטים על המינויים והתכנון (חדשות חרדים)

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"אין כאן אפילו כרטיס כניסה"

חוק אונר"א: בג"ץ המליץ לעותרים למשוך את העתירה

השופטים קבעו כי ארגון עדאלה לא הציג תשתית עובדתית ומשפטית המבססת פגיעה בזכויות, ואף ויתרו על שמיעת עמדות המדינה והכנסת

דוד ישראלי
16:21
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חפציו אותרו: נמשכים החיפושים אחר האברך שנעלם בכנרת

צוותי החירום פועלים בסונארים ורחפנים לאיתור הנעדר • חפציו אותרו בחוף הטרפז | מבצע חיפוש מתמשך במים (בארץ)

משה כץ
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