"מה, אני בבון?": אלמוג כהן תוקף את הרופא שהושעה

בבלי

איראן הודתה כי ביצעה בחודשיים האחרונים פעולות קרקעיות של כוחות מיוחדים בשטח עיראק. יועץ מפקד צבא איראן, מג'תבא ג'עפרי, מסר כי חטיבה 23 של הכוחות המיוחדים המוטסים ביצעה 14 מבצעים באזורי סלימאניה וארביל בחבל כורדיסטן העיראקי. במהלך המבצעים נהרגו מספר פעילים של כוחות האופוזיציה הכורדים, ואחרים נלקחו בשבי. החטיבה שבה ללא אבדות. אתמול חטפו הכוחות האיראנים שני פעילים כורדים מאזור סלימאניה.