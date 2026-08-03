ברקע הפגישה עם רה"מ: שרים דורשים לעצור את הכוח הבינלאומי

בבלי

צה"ל תקף במהלך סוף השבוע במרחב דיר אל-בלח וחיסל את מחמוד פטאיר, מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור גא"פ. המחבל פשט לישראל ב-7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי. כחלק מהפעימה השישית של מבצע "דלתות שמיים", תועד המחבל במדי גא"פ לוקח חלק בטקס מסירתם של חטופים רבים, בהם עמית שני, אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב, ליאם אור נאצר, רז בן עמי ואחרים. לפי צה"ל, המחבל ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום.