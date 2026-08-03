טראמפ מגיב לאיראן: "הם מתחננים לפגישה ואז מכחישים"
לאחר שגורמים באיראן הכחישו קיום משא ומתן עם ארה"ב, הנשיא האמריקני פרסם תגובה חריפה: "הם דו-פרצופיים בצורה בלתי נתפסת" • המתיחות בין וושינגטון לטהראן נמשכת
לאחר שגורמים באיראן הכחישו קיום משא ומתן עם ארה"ב, הנשיא האמריקני פרסם תגובה חריפה: "הם דו-פרצופיים בצורה בלתי נתפסת" • המתיחות בין וושינגטון לטהראן נמשכת
נשיא ארה"ב טראמפ הצהיר כי השיחות עם איראן יתקדמו במהירות. "זה לא עניין מורכב במיוחד" אמר. טראמפ מסר כי מחר ידון בפתיחה מלאה של מצר הורמוז, ולאחר מכן בנושא יכולות הגרעין של איראן. "זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על הסכם טוב" הוסיף.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול שני מפקדי חמאס שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה במרחב דיר אל-בלח חוסל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה נוספת במרחב שאטי חוסל ג'לאל צביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום.צוות בבלי
הבהרה רשמית: הפירוק יכלול נשק קל וכבד ומנהרות • נתניהו נפגש עם נציג המועצה מלאדנוב • תהליך היישום יפוקח על ידי כוח בינלאומיבבלי
לאחר הסערה שעוררו דבריו בשידור חי, נועד שר הביטחון עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון והבהיר כי מפקד פיקוד המרכז "מבצע תפקידו היטב" • בפגישה הודגשו ההישגים הביטחוניים וההתיישבותייםבבלי
ראש המוסד לשעבר התמנה לנשיא ויו"ר חברת Ondas Defense הנסחרת בנאסד"ק • החברה מתמחה במערכות אוטונומיות ובינה מלאכותית לשימושים ביטחונייםבבלי
הפרשן יעקב ברדוגו יצא בביקורת נוקבת על הדיווח בדבר שיריון אפשרי לשר האוצר לשעבר • "חתום על תוכנית גדעון ועל אי-הרפורמה המשפטית"בבלי
משרד האינפורמציה הפקיסטני חסם את אתר אלג'זירה באנגלית ברחבי המדינה בגלל "סיקור מוטה וצהוב" של הבחירות. המשרד האשים את הערוץ בסיקור סלקטיבי ממספר קלפיות שנבחרו בקפידה, ובהצגה מעוותת של הליך ההצבעה באזור אזאד ג'אמו וקשמיר. "עיתונות צהובה מסוג זה רק מחזקת את סדר היום של גורמים חיצוניים בעלי אינטרסים, המבקשים לערער את הלגיטימיות של הבחירות" נכתב בהודעה. פקיסטן וקטר מתחרות ביניהן על הובלת המו"מ בין איראן לארה"ב.צוות בבלי
מאות לוחמים מגדוד ברדלס, כוחות שירות בתי הסוהר וטייסת 123 של חיל האוויר השתתפו בתרגיל ענק בגזרת חטיבת פארן, שדימה תרחישי קיצון של חדירת מחבלים, אירוע רב נפגעים וניסיון שחרור אסירים ביטחונייםבבלי
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