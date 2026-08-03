שר הביטחון כ"ץ מבהיר: "האלוף בלוט ממלא תפקידו היטב ואין בינינו מחלוקת"

בבלי

משרד האינפורמציה הפקיסטני חסם את אתר אלג'זירה באנגלית ברחבי המדינה בגלל "סיקור מוטה וצהוב" של הבחירות. המשרד האשים את הערוץ בסיקור סלקטיבי ממספר קלפיות שנבחרו בקפידה, ובהצגה מעוותת של הליך ההצבעה באזור אזאד ג'אמו וקשמיר. "עיתונות צהובה מסוג זה רק מחזקת את סדר היום של גורמים חיצוניים בעלי אינטרסים, המבקשים לערער את הלגיטימיות של הבחירות" נכתב בהודעה. פקיסטן וקטר מתחרות ביניהן על הובלת המו"מ בין איראן לארה"ב.