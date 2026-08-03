צה"ל והשב"כ חיסלו מפקד נוח'בה שהשתתף בפשיטה על ישראל בשמחת תורה
בתקיפות מדויקות בהכוונת השב"כ חוסלו שלושה מפקדי טרור בכירים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, שהשתתפו בפשיטה על ישראל ב-7 באוקטובר ובפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל
בתקיפות מדויקות בהכוונת השב"כ חוסלו שלושה מפקדי טרור בכירים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, שהשתתפו בפשיטה על ישראל ב-7 באוקטובר ובפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל
נשיא ארה"ב הבהיר כי טהרן ניצבת בפני הזדמנות אחרונה להגיע להסכם עם וושינגטון | "אני מקווה שיתעשתו", אמר, וחשף כי ארה"ב הייתה קרובה לפעולה צבאית חריפה ביותר | לדבריו, המשא ומתן בעיצומו ותוצאותיו יתבררו בימים הקרוביםבבלי
נשיא ארה"ב טראמפ הצהיר כי השיחות עם איראן יתקדמו במהירות. "זה לא עניין מורכב במיוחד" אמר. טראמפ מסר כי מחר ידון בפתיחה מלאה של מצר הורמוז, ולאחר מכן בנושא יכולות הגרעין של איראן. "זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על הסכם טוב" הוסיף.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול שני מפקדי חמאס שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה במרחב דיר אל-בלח חוסל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה נוספת במרחב שאטי חוסל ג'לאל צביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום.צוות בבלי
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