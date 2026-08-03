תקיפה ישראלית ברכב בעזה - שני הרוגים שטרם זוהו
כטב"ם ישראלי תקף רכב ברחוב א-רשיד ליד מסגד שיח' עג'לין בחוף ימה של עיר עזה. בתקיפה נהרגו שני אנשים שגופותיהם התפחמו ועדיין לא זוהו. התקיפה בוצעה לאחר יותר מיממה של שקט יחסי באזור.
כטב"ם ישראלי תקף רכב ברחוב א-רשיד ליד מסגד שיח' עג'לין בחוף ימה של עיר עזה. בתקיפה נהרגו שני אנשים שגופותיהם התפחמו ועדיין לא זוהו. התקיפה בוצעה לאחר יותר מיממה של שקט יחסי באזור.
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