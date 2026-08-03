בבלי
מבזק בבלי

תקיפה ישראלית ברכב בעזה - שני הרוגים שטרם זוהו

כטב"ם ישראלי תקף רכב ברחוב א-רשיד ליד מסגד שיח' עג'לין בחוף ימה של עיר עזה. בתקיפה נהרגו שני אנשים שגופותיהם התפחמו ועדיין לא זוהו. התקיפה בוצעה לאחר יותר מיממה של שקט יחסי באזור.

צוות בבלי בבלי
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00:05
שלוש שנים לאחר האירוע

היועמ"ש תכריע בשבועות הקרובים: האם יועמד לדין ח"כ שהדליף חומר מסווג

גורמים משפטיים מעריכים כי בשבועות הקרובים תתקבל החלטה בשאלה האם להעמיד לדין חבר כנסת מהשמאל שחשוד בהדלפת פרוטוקולים חסויים מוועדת החוץ והביטחון

בבלי
22:44
מאמצי חיזוק הרשימה

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בבלי
21:40
משא ומתן בעיצומו

טראמפ לאיראן: "זו ההזדמנות האחרונה לעסקה - לפני שנפעל בחריפות"

נשיא ארה"ב הבהיר כי טהרן ניצבת בפני הזדמנות אחרונה להגיע להסכם עם וושינגטון | "אני מקווה שיתעשתו", אמר, וחשף כי ארה"ב הייתה קרובה לפעולה צבאית חריפה ביותר | לדבריו, המשא ומתן בעיצומו ותוצאותיו יתבררו בימים הקרובים

בבלי
21:38
פעילות ביטחונית

צה"ל והשב"כ חיסלו מפקד נוח'בה שהשתתף בפשיטה על ישראל בשמחת תורה

בתקיפות מדויקות בהכוונת השב"כ חוסלו שלושה מפקדי טרור בכירים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, שהשתתפו בפשיטה על ישראל ב-7 באוקטובר ובפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל

בבלי
21:14
בבלי

טראמפ: השיחות עם איראן יתקדמו במהירות - זו ההזדמנות האחרונה

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צוות בבלי
21:08
בבלי

צה"ל חיסל שני מפקדי חמאס שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו אתמול שני מפקדי חמאס שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה במרחב דיר אל-בלח חוסל עבדאללה עדנאן טאהא אבו אלטייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק פעיל בלחימה נגד כוחות צה"ל לאורך המלחמה. בתקיפה נוספת במרחב שאטי חוסל ג'לאל צביח, מפקד בגדוד דרג' תפאח בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסלו להסרת האיום.

צוות בבלי
21:04
הבהרה רשמית של מועצת השלום

מועצת השלום: נסיגת צה"ל מעזה מותנית בפירוק מלא של נשק חמאס

הבהרה רשמית: הפירוק יכלול נשק קל וכבד ומנהרות • נתניהו נפגש עם נציג המועצה מלאדנוב • תהליך היישום יפוקח על ידי כוח בינלאומי

בבלי
21:03
לאחר הסערה בעקבות הריאיון

שר הביטחון כ"ץ מבהיר: "האלוף בלוט ממלא תפקידו היטב ואין בינינו מחלוקת"

לאחר הסערה שעוררו דבריו בשידור חי, נועד שר הביטחון עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון והבהיר כי מפקד פיקוד המרכז "מבצע תפקידו היטב" • בפגישה הודגשו ההישגים הביטחוניים וההתיישבותיים

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