היועמ"ש תכריע בשבועות הקרובים: האם יועמד לדין ח"כ שהדליף חומר מסווג

בבלי

נשיא ארה"ב טראמפ הצהיר כי השיחות עם איראן יתקדמו במהירות. "זה לא עניין מורכב במיוחד" אמר. טראמפ מסר כי מחר ידון בפתיחה מלאה של מצר הורמוז, ולאחר מכן בנושא יכולות הגרעין של איראן. "זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על הסכם טוב" הוסיף.