המדינות המתווכות: "ישראל מפרה את ההסכם"

בבלי

מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פארוק רמדאן מכפר תל. המחבל ביצע את פיגוע הירי ב-24 ביולי בו נפלו רס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא ז"ל. המחבל חוסל מיד לאחר מכן על ידי כוחות צה"ל בזירת הפיגוע. בסוף השבוע נמסר הצו לבית שבו התגורר המחבל.