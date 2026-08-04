בבלי
מבזק פעילות צה"ל ברצועת עזה

המדינות המתווכות: "ישראל מפרה את ההסכם"

שלוש המדינות המתווכות פרסמו הודעה נגד ישראל וקראו להפעיל עליה לחץ • מועצת השלום: נסיגת צה"ל תלויה בפירוק מלא של נשק חמאס • צה"ל: נמשיך להסיר איומים

אליהו לוי בבלי
זירת חיסול בעזה
זירת חיסול בעזה | צילום: צילום: Ali Hassan/Flash90
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צו הריסה לבית המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל

מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פארוק רמדאן מכפר תל. המחבל ביצע את פיגוע הירי ב-24 ביולי בו נפלו רס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא ז"ל. המחבל חוסל מיד לאחר מכן על ידי כוחות צה"ל בזירת הפיגוע. בסוף השבוע נמסר הצו לבית שבו התגורר המחבל.

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