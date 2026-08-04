עם ציוד מתוחכם לגניבת רכבים: שוהה בלתי חוקי נעצר בירושלים
תושב שטחים בן 19 נתפס עם מחשב רכב, מנפץ חלונות ומפתחות משוכפלים • ניסה להימלט מהשוטרים • בית המשפט האריך את מעצרו עד אוגוסט
תושב שטחים בן 19 נתפס עם מחשב רכב, מנפץ חלונות ומפתחות משוכפלים • ניסה להימלט מהשוטרים • בית המשפט האריך את מעצרו עד אוגוסט
מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פארוק רמדאן מכפר תל. המחבל ביצע את פיגוע הירי ב-24 ביולי בו נפלו רס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא ז"ל. המחבל חוסל מיד לאחר מכן על ידי כוחות צה"ל בזירת הפיגוע. בסוף השבוע נמסר הצו לבית שבו התגורר המחבל.צוות בבלי
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יעקב פרל, חסיד סאטמאר אמריקני, נעצר בחשד שביצע משימות מודיעין עבור איראן בתמורה לכסף | תיעד את ביתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ואת סידורי האבטחה של השר בן גביר | הפרשה מצטרפת לשורת מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרוניםמשה כץ
שלוש המדינות המתווכות פרסמו הודעה נגד ישראל וקראו להפעיל עליה לחץ • מועצת השלום: נסיגת צה"ל תלויה בפירוק מלא של נשק חמאס • צה"ל: נמשיך להסיר איומיםאליהו לוי
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גורמים משפטיים מעריכים כי בשבועות הקרובים תתקבל החלטה בשאלה האם להעמיד לדין חבר כנסת מהשמאל שחשוד בהדלפת פרוטוקולים חסויים מוועדת החוץ והביטחוןבבלי
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