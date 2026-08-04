מיקי לוי ניסה לשקר בוועדת הכספים: כך ינון אזולאי הזכיר לו את העובדות
ח"כ אזולאי הציג פרוטוקול שמוכיח שלוי אישר 2.7 מיליארד בפגרת בחירות • יו"ר הכנסת אוחנה אישר כינוס חריג של הוועדה | 280 מיליון שקלים למוסדות תורניים על הפרק (חדשות חרדים)
ח"כ אזולאי הציג פרוטוקול שמוכיח שלוי אישר 2.7 מיליארד בפגרת בחירות • יו"ר הכנסת אוחנה אישר כינוס חריג של הוועדה | 280 מיליון שקלים למוסדות תורניים על הפרק (חדשות חרדים)
יו"ר ישראל ביתנו הבהיר בכנס פומבי כי לא יסכים למסור למפלגת הדמוקרטים תיקים מרכזיים בממשלה עתידית, והוסיף הערה אישית כלפי יו"ר המפלגה. גולן השיב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי קמפיין נתניהומשה כץ
הלווייתו של הבחור מאיר שער ז"ל התקיימה היום בבני ברק, לאחר שנהרג אתמול בתאונה קשה. הנפטר התארס לפני שבוע בלבד. הליך הזיהוי נמשך לאורך הלילה עד ששוחרר לקבורהבבלי
ערוץ רשמי של חמאס הגיב בזעם להודעת מועצת הביטחון של האו"ם אמש, וכינה אותה "מועצת רצח העם". ההודעה פורסמה לאחר מפגש בין ראש הממשלה נתניהו למנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב. במועצת הביטחון נקבע כי היעד הוא פירוק מלא של כלל אמצעי הלחימה ברצועת עזה והמעבר משלטון הנשען על כוח הנשק לשלטון אזרחי. לפי חמאס, מדובר ב"זעם פלסטיני נרחב בעקבות אימוץ תנאיו של נתניהו".צוות בבלי
גיא אבנר הזמין את זוהרן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, לקרב איגרוף בתל אביב לטובת צדקה, לאחר התבטאויותיו החוזרות נגד ישראלישראל גרוס
למרות דיווחי הממשלה על החזרת עשרות אלפים למרוקו, תיעודים מהשטח חושפים קשיים ניכרים באכיפה ואלפים עדיין נותרו במובלעת סאוטהבבלי
ח"כ אזולאי הציג פרוטוקול שמוכיח שלוי אישר 2.7 מיליארד בפגרת בחירות • יו"ר הכנסת אוחנה אישר כינוס חריג של הוועדה | 280 מיליון שקלים למוסדות תורניים על הפרק (חדשות חרדים)דוד קליין
ארבעת החיילים האחרונים שהיו מעורבים באירוע העריקה מבסיס שדה תימן נשפטו למאסר ולהדחה מלחימה • שלושה מהמובילים נידונו ל-30 ימי מאסר, והרביעי ל-20 ימים • האירוע פרץ בעקבות מחלוקת על הסרת לוחות מתכת שהציבו חיילים ותיקיםאליהו לוי
חוקרי כבאות והצלה השלימו את חקירת השריפה שפרצה לפני כשבועיים בסופרמרקט ברמת בית שמש • נמצא כי ילדים שיחקו באש גלויה בתוך העסק בזמן שהיה פעיל • העסק פעל ללא אישור כבאות ולא היו בו אמצעי גילוי וכיבוי • הכבאות קוראת להורים לשוחח עם ילדיהם על הסכנותמשה כץ
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